Bican: "Güzelyurt Yaşam Merkezi’ni hizmete koyacağız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, “Çocuklarına ve yaşlılarına sahip çıkan toplumlar geçmişe saygı duyarak geleceğe de güvenle bakabilirler” ifadelerini kullandı. Bican yaptığı açıklamada, Güzelyurt Yaşam Merkezi’ni hizmete koyacaklarının altını çizdi.

“YAŞLI DOSTU BİR KENT YARATACAĞIZ”

Bican, yaş almış yurttaşların hoşça vakit geçireceği, sosyalleşebileceği, hobilerini gerçekleştireceği yaşam merkezinin hayat bulacağını ifade etti. Bican şöyle devam etti: “Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan büyüklerimiz için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, insanlık ve yurttaşlık görevimizdir. Yaş almış yurttaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği, hobilerini gerçekleştirebileceği Güzelyurt Yaşam Merkezi’ni hizmete koyacağız. Yaşlı dostu bir kent yaratmak için ilçemizde sosyal olanakları kısıtlı, yaşlı ve emekli yurttaşlarımıza hizmet vermek, yaşadıkları sorunların tespitini yapıp, çözüm noktasında çalışmalar yürütmek, sosyal ve kültürel paylaşımlarını sağlamak Güzelyurt Yaşam Merkezi’mizin ana hedefi olacak”.