Bican: "Yıllardır hiç bir adım atılmadı, gençler göç ediyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Yayla Ocak Kongresi yapıldı.

Genel görüşme, ocak yönetiminin seçilmesi, dilek ve temenniler gündemiyle toplanan kongrede görev dağılımı da yapıldı.

CTP’den yapılan açıklamada, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve CTP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican'in kongrede konuşma yaptığı kaydedildi.

CTP Yayla Ocak Örgütü yönetimi şu isimlerden oluştu: “Ocak başkanı: Levent Kavaz, Sekreter: Emrah öztrak, Sayman: Taşkın Kavaz, Faal Üye: Mustafa Küçükbekir, Gençlik Örgütü Temsilcisi: Osman Solman “

-Gulamkadir: “Halkın İktidarı İçin Çalışıyoruz”

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Yayla köyünün Güzelyurt açısından önemine işaret etti. Yeniden yapılanma kapsamında oluşturulan yeni yönetime başarılar dileyen Gulamkadir, geçmiş yönetime de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yayla köyünün yıllardır göz ardı edildiği eleştirisinde bulunan Gulamkadir, Güzelyurt’ta örgütlenmeye hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Gulamkadir, “Halkın iktidarına giden yolda çalışmaya devam ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının ihtiyacı hem yerelde hem de genelde CTP’nin yönetime gelmesidir” ifadelerini kullandı.

-Bican: “Yayla’da yıllardır hiçbir adım atılmıyor, gençler göç etmeye devam ediyor“

Osman Bican da kongre sırasında yaptığı konuşmada, eski yönetime emeklerinden dolayı teşekkür etti. Yeni yönetime başarı dileklerini ileten Bican, Güzelyurt’un her köşesinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Yayla köyünde sahil olmasına rağmen yıllardır göz ardı edildiğinin altını çizen Bican, doğru politika ve vizyonla sahilin Yayla ile buluşabileceğini dile getirdi.

Bican, söz konusu durumun bölgenin ekonomisi ve sosyal hayatı için son derece önemli olduğunun altını çizdi. Gençlerin bölgeden göç etmesi konusunun kendilerine göre en önemli sorun olduğunu kaydeden Osman Bican, Yayla sahiline yatırımcı çekmenin önemine işaret etti ve yaratılabilecek istihdam alanlarından söz etti. Yıllardır Yayla’da hiçbir adım atılmadığının da altını çizen Bican, gençlerin bölgeden göç etmeye devam ettiğini ve gençlerin yaşam alanı bulabilmesi için çalışma başlatılması gerektiğini ifade etti.