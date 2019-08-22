Bilal Erdoğan'dan Benter'e ziyaret

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla 23-26 Ağustos arasında Malazgirt ve Ahlat'ta eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlikler kapsamında KKTC’ye gelen Türkiye Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’i ziyaret etti.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Bilal Erdoğan’ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Vakıf İdaresi hakkında Benter’den bilgi alan Erdoğan, Vakıf hizmetlerini ve iyilik gönüllerinin projelerini çok beğendiğini ifade etti.