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Bilge Lord Kunduracı, mahkemeden iyi bir avukat istedi

Bilge Lord Kunduracı, mahkemeden iyi bir avukat istedi
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7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne dün yeniden çıkarıldı.
Kunduracı, avukat Mehmet Kaptan Bensen’ı avukatlıktan çıkardı ve mahkemeden kendisine iyi bir avukat atamasını istedi.
Mahkemede oğlunu öldürmesini “Hayır kabul etmiyorum” yanıtını veren Kunduracı’ya Lefkoşa Barosu tarafından başka bir avukat atanabilmesi için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davayı duruşma olarak 5 Şubat’a erteledi.

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