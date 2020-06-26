Bilge Lord Kunduracı müebbet cezasına çarptırıldı

Mayıs 2018'de 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı için karar duruşması bugün gerçekleştirildi.
2018 Mayıs'ta meydana gelen cinayet, büyük infial yaratmıştı. Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda 28 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, eşinden ayrılma aşamasında olan Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya'yı uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Bilge Lord Kunduracı iki yıl önce tutuklanmıştı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldır yargılanan cani anne, ömür boyu hapse mahkum edildi.