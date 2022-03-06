KTMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın yeni başkanı Togan Çakmak oldu.

Verilen bilgiye göre, KTMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 22. Dönem Olağan Genel Kurulu dün KTMMOB’de yapıldı. Divan Başkanlığını Evren Çavdır, Divan Sekreterliğini Fatma Özbingül ve Umur Yılmaz’ın yaptığı Kurulda Oda Başkanlığına Togan Çakmak getirildi.

Esat Gürhan, Fatma Özbingül, Medine Albayrak ve Erkan Emirzade Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilirken, Yedek Yönetim Kurulu üyeleri Çağın Sözgen ve Nimet Altınay; Denetleme Kurulu üyeleri ise Hatice Özsaltık ve Umur Yılmaz olarak belirlendi.