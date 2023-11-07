Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest’in en kısa zamanda Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesi hedefinde olduklarını söyledi.

“Bilim Lefkoşa”, Arabahmet’te açıldı.

Bilim Lefkoşa’nın açılış töreninde konuşan Selçuk Bayraktar, Türkiye’de gerçekleştirilen Teknofest’e bu yıl 1 milyondan fazla katılımcının başvurduğuna işaret ederek, gençlerin teknoloji ve bilimle dünyayı değiştirebileceğine, dünyanın gelişimine yön verebileceklerine inanç belirtti.

Lefkoşa sur içinde Arabahmet Mahallesi’nde yer alan Bilim Lefkoşa’nın açılış törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Tümer, KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, diğer üst düzey yetkililer ve gençler katıldı.

“Bilim Lefkoşa”, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, TC KEİ Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) destekleri ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü iş birliğinde açıldı.

Açılış töreninde sırasıyla; Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Tümer, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Konuşmaları sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a hediye takdim edildi.

-Tümer

Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Tümer açılışta yaptığı konuşmada, KKTC’nin bugün tarihi günlerinden birini yaşadığına işaret ederek, Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı olarak “Bilim Lefkoşa’nın” açılışında katkısı olan herkese teşekkür etti.

T3 Vakfı’nın katkılarının önemine işaret eden Tümer, T3 Vakfı imkan sağlamasa Bilim Lefkoşa’nın 6 bilim atölyesi ve dene yap atölyelerinin açılamayacağını söyledi.

Atölyeler hakkında bilgiler veren Tümer, bütün atölyelerin gençlere ayrı ayrı katkıları olacağını ve gençlerin ufuklarını açacağını kaydetti.

-Bayraktar

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da, Lefkoşa Bilim atölyesinin açılışının büyük bir heyecan ve gururla yapıldığını söyledi.

Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle kurulan “Bilim Lefkoşa”nın KKTC’li gençlere bilim ve teknoloji alanında sağlayacağı katkılara değinen Bayraktar, Bilim Lefkoşa’da bilim insanları yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye’de gerçekleştirilen Teknofest’e bu yıl 1 milyondan fazla katılımcının başvurduğuna işaret eden Bayraktar, gençlerin teknoloji ve bilimle dünyayı değiştirebileceğine, dünyanın gelişimine yön vereceklerine inanç belirtti.

Bilim Lefkoşa’nın matematik atölyesi, astronomi, uzay ve havacılık atölyesi, tasarım atölyesi, tarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, girişimcilik atölyesine kadar geniş bir yelpazeyle eğitim vereceğine dikkat çeken Bayraktar, gençlerin bu atölyelerde eğlenerek öğreneceklerini anlattı.

Teknolojinin sadece teknolojik başarılar elde etmek için değil, adalet, iyilik, merhameti desteklemesi açısından önemli olduğuna işaret eden Bayraktar, bilim ve teknolojinin insanların acılarını dindirmek için kullanılmasının da önemine işaret etti.

İnsanlık tarihinin en büyük trajedisinin yanı başlarında, Gazze’de yaşandığına dikkat çeken Selçuk Bayraktar, tutumlarıyla batının ne kadar ırkçı davrandığını gözler önüne serildiğini kaydetti.

Bayraktar, Teknofest’in en kısa zamanda KKTC’de gerçekleştirilmesi hedefinde olduklarını dile getirdi.

-Bak

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşmasının başında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilim ve teknolojiye verdiği önem ve değere dikkat çeken Bak, bilimin önemli bir güç olduğunu vurguladı.

Türkiye’de gerçekleştirilen Tekofest’e çok fazla katılım olduğuna işaret eden Bakan Bak, Bilim Lefkoşa ile KKTC’li gençlerin vizyonlarını geliştirebilmeleri için önemli bir kapı açıldığını kaydetti.

KKTC’li gençlerin bilim ve teknoloji ile yoğrularak ülkenin geleceğine önemli bir katkı sağlayacaklarına inanç belirten Bakan Bak, “güçlü bir gençlik geliyor” dedi.

Son 21 yılda Türkiye’nin milli teknolojisine yapılan yatırımlara ve savunma sanayinde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Bak, yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye önemli bir güç sağladığına işaret etti.

Gazze’de yaşanan vahşeti kınayan Bakan Bak, vahşetin sadece kınanmasının yeterli olmadığını, ses de çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Bak, Bilim Lefkoşa ile yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Bu kapı açıldı, bu kapıda gençler için çok fazla fırsat var. Dünyanın 5’ten büyük olduğunu gösterecek gençler geliyor” dedi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, bugünün önemine işaret ederek, Türkiye’nin teknoloji alanında gösterdiği başarılara dikkat çekti.

"Kuzey Lefkoşa’dan Güney’e" çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim gençlerimizin önünü hiç kimse tıkayamaz bizim gençlerimiz her şeye layıktırlar” dedi.

Dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yaptığı telefon görüşmesine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklere çok büyük haksızlıklar yapıldığını, Guterres’e de bunu anlattığını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin, Türk Devletler Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük gayretleriyle bir yıl önce Semerkant'ta üye olduğunu anımsattı.

Kıbrıslı Türklerin önüne açılan bütün kapıların kapatılması için yoğun çaba harcandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Geleceğe emin adımlarla yürümek durumunda olduğumuz KKTC’de, bu coğrafyada, Doğu Akdeniz gibi kritik bir bölgedeki Türk devletinde gençlerin önünü açmak, gençlere yarınlar vaat edebilmek için böylesine güzel gelişmeler bizlere umut veriyor” dedi.

İzolasyonlar altında her türlü haksızlığa maruz kalan Türk halkı ve gençliğine böylesine yeni fırsatlar tanınmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kendilerine verilen fırsatlarla gençlerin gelecekte ülkelerine büyük hizmetler verebileceklerini, buradan çok yetenekler, Aziz Sancarlar yetişebileceğini söyledi.

Bütün baskılara ve zulme rağmen Kıbrıs Türk halkının ayakta durabildiğini ve kendi devletini kurabildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Burada gençlik , mücadele, sevgi, başarı ve geleceğe umutla bakabilecek yürek vardır. Hepimiz tek yüreğiz. Büyük milletin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının gençliği Teknofest’teydi, bundan sonra da Teknofest’te olacak. Teknofest’i de burada bekliyoruz. Bilim Lefkoşa’nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması sonrasında, Bilim Lefkoşa’nın açılışı toplu kurdele kesilmesiyle gerçekleştirildi.

Açılış ardından Bilim Lefkoşa’nın atölyeleri de gezildi.

2022 yılında kurulan Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı projesi olan Bilim Lefkoşa’da; matematik atölyesi, astronomi, uzay ve havacılık atölyesi, tasarım atölyesi, tarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, girişimcilik atölyesi, dene yap atölyesi ücretsiz hizmet verecek.