Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın görüşülmesiyle devam ediyor.

“Komitelerden Gelen Tasarı ve Öneriler ile Görüşülecek Diğer İşler” başlığı altında toplantısını sürdüren genel kurulda, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisini” yeni bir Savcılık görüşü geldiği için bunun yeniden komitede görüşülmesi için öneriyi komiteye geri çektiğini söyledi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN HALKOYLAMASI

Bunun ardından “Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi” ele alındı. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu genel kurula öneriye ilişkin raporu sundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle aynı anda halkoylaması yapılmasını düzenleyen yasa önerisi, Genel Kurul’da oy çokluğuyla kabul edildi.

HAK DÜŞÜMÜ VE ZAMAN AŞIMI SÜRELERİNİN DURDURULMASI

Oylamanın ardından “Hak Düşümü ve Zaman Aşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi” görüşüldü. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, öneriye ilişkin raporunu okudu.

Hasipoğlu, bu yasa önerisinin salgın nedeniyle durdurulan dönemde hak kayıplarının önlenmesi için yapıldığını, bu yüzden “Covid-19 Yasası” diyebileceklerini ve komiteden oy birliğiyle geçtiğini söyledi.

Yasa önerisi genel kurulda da oy birliğiyle kabul edildi.

BİLİŞİM YASASI

Bunun ardından “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” görüşülmeye başlandı. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, tasarıya ilişkin raporu okudu.

Hasipoğlu, yasa tasarısının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini ifade ederek, yasa tasarısını madde madde okudu ve milletvekillerinin bilgisine getirdi.

10 yıldır Meclis gündeminde olan bu yasanın bir türlü bu seviyeye getirilemediğini, ancak komitede özveriyle çalışarak taraf kim varsa dinlendiğini ifade eden Hasipoğlu, her katılan kurumdan da yazılı görüş aldıklarını, ciddi bir çalışma yaptıklarına inandığını belirtti ve “Bilgiler artık hayatımızın bir parçası, her şey telefonda, dolayısıyla eksiklikler olsa da bu yasanın geçmesi elzemdir” dedi.

DENKTAŞ TEBRİK ETTİ

DP Milletvekili Serdar Denktaş, yasa tasarısının tamamlanmasından ötürü Hasipoğlu ve komite üyelerini tebrik etti.

DERYA: “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE ÖNEM VERİLDİ”

CTP Milletvekili Doğuş Derya tasarı üzerine söz alarak, bilişim suçlarının teknolojinin gelişmesiyle de engelleme veya kısıtlamalar getirileceği gibi algılandığını, ancak bilişim suçlarının engellenmesine yönelik bir yasa olduğunu ifade etti.

Derya, yasa tasarısının eksikleri olduğunu ancak yeniden çalışılarak geliştirilebileceğini anlatarak, insan hakları, ifade özgürlüğü gibi konulara önem verildiğini, sosyal medyada bazı haber sitelerine düzenleme getirecek künye şartının getirildiğini kaydetti.

Doğuş Derya, yasa tasarısında demokrasiye ters düşen maddeler varsa da ilgili taraflarla çalışarak düzeltebileceklerini söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Meclis kürsüsüne çıktığı günden beri getirilmesini istediği yasa tasarısından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, emek veren herkese teşekkür etti.

Arıklı, yasa tasarısının görüşüldüğü komite toplantılarına da katıldığını ve katkıda bulunduğunu anlatarak, ancak bazı görüşlerini kabul ettiremediğini ifade etti. Arıklı, bu yasada ara mekanizmanın gerekli olduğunu ifade ederek, bu yasa ile birinin başka birine iftira atması veya hakaret etmesi sonrası 24 saat içinde mahkemeye gidilmesi gerektiğini, ancak Türkiye ve Avrupa’da uygulanan ara mekanizma ile sorunun daha hızlı çözülebileceğini söyledi. Arıklı, yasa tasarısına oylarının olumlu olacağını açıkladı.