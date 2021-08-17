“Binalarda ısı yalıtım şartı getirilmeli”

Çevre örgütü Slow Food Salamis, binaların enerji performansını değerlendiren ve sınıflandıran düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini savundu.

Slow Food Salamis’ten Umut Kurşun yaptığı yazılı açıklamada, gelinen aşamada enerji maliyetlerini düşürecek yasaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini, bunlardan birinin de ısıtmaya, soğutmaya, aydınlatmaya harcadığı enerji miktarını belirleyen binalar için enerji kimlik belgesi uygulaması olduğunu belirtti.

“BİNALARDA ISI YALITIM ŞARTI GETİRİLMELİ”

Binalarda ısı yalıtım şartının da getirilebileceğini ifade eden Kurşun, Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’de binalarda enerji performansı denetimi ve ısı yalıtım zorunlu hale getirildiğine dikkat çekti.

Kurşun, Cittaslow (sakinşehir) ünvanlı Yeniboğaziçi bölgesinde emirnamelerde düzenlemeler yapılarak pilot bölge olarak uygulamaların hayata geçirilebileceğini kaydetti.

“Kirleten öder” ilkesinin de hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kurşun, fosil yakıtlar üzerinden alınan vergilerin artırılması ve geleneksel enerji kaynaklarına yönelik devlet desteklerinin azaltılması gerektiğini belirtti.

Kurşun, enerji verimliliği için net hedeflerin belirlenmesi gerektiğini de vurguladı.

Kurşun, yapılan çalışmalarda binalarda ısı kayıplarının yüzde 40’ının dış duvarlarından, yüzde 30’unun pencerelerinden, yüzde 17’sinin kapı ve hava girişlerinden, yüzde 7’sinin çatıdan ve 6’sının alt döşemelerden kaynaklandığının ortaya konduğuna da dikkat çekti.