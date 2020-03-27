Bio-Der Başkanı Hasan Sarpten: “Hade, ayıklayın pirincin taşını da görelim!

Kıbrıs Türk Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, yeni tip Korona virüsüne karşı ülkenin aldığı önlemlerin yanlış olduğunu sosyal medya hesabından ifade etti.

Korona virüsüyle ilgili alınan önlemlerin yetersiz olduğundan bahseden Hasan Sarpten,önemli açıklamalarda bulundu.

“Hade, ayıklayın pirincin taşını da görelim! Oysa, belki de diğer ülkelere kıyasla virüse karşı ilk vakalara çok şanslı başlamıştık. Bu açıdan, en başta Alman kafilede görülmesi şanstı ve bizi sürece ister istemez hazırladı. Ne var ki, anlaşıldığı kadarıyla en önemli karantina merkezi olması gereken Salamis’te etkin bir izolasyon sağlanamadı. Ögrenci kafilelerindeki karantina kurallarının bile çok daha iyi olduğu inancını var. Oysa, Salamis en hassas noktaydı, çünkü virüsün kesin olarak olduğu tek yer orasıydı. Şimdi, bir bir köylere kadar bulaşma olduğu görülüyor. Üzgünüm ama süreç doğru yönetilmedi ve etkin izolasyon olmadığı için ne yazık ki artık ipin ucu kaçtı. Gerçekten de, ilk kafilenin şoförü olan ve karantinada olması gereken bir kişinin karantina süresi dolmasına az bir süre kala 83 farklı kişiyle temas ettiği yönünde gelen bilgiler dudak uçuklatan cinsten! Bu kişi neden karantinada değildi? Karantinadaysa nasıl bu kadar çok kişiye temas etti? Ve daha önemlisi, böyle kaç kişi daha var? Belli ki, virüs alındığı söylenen tüm tedbirlere rağmen hızla ülke içinde yayılıyor. Panik yapmayalım ama görünen köy da kılavuz istemez. Bu saatten sonra en iyisi mi hiç evden çıkmayın çünkü risk giderek azalacağına daha da artıyor”.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 09:22