“Bir aile ocağı daha ne yazık ki söndü”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sabaha karşı gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz’la ilgili yayınladığı taziye mesajında, Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz’a Allah’tan rahmet, polis teşkilatına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı, taziye mesajında, yasal altyapıdan, fiziki altyapıya; eğitimden denetime kadar trafikte yapılmayı bekleyen çok iş olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya paylaşımında “Trafikte bir aile ocağı daha ne yazık ki dün gece söndü. Polis memuru Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz meydana gelen kazada yaşamlarını yitirdiler. Kazadan bir gün önce, Trafik Kazalarını Önleme Derneği ziyaretime gelerek eksik trafik tüzükleri konusundaki şikayetlerini iletmişlerdi. Bu kazanın nedeni hala bekleyen tüzüklerdir demek istemiyorum; ama trafikte yapılmayı bekleyen çok iş var. Yasal altyapıdan fiziki altyapıya; eğitimden denetime kadar… Bunları yeterince yapmazsak; ölümlü kazaların ardından ağıt yakmalarımız maalesef hiç azalmayacak. Hayatını kaybeden iki kardeşimize Allah’tan rahmet acılı aile bireylerine ve polis teşkilatımıza başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.