Bir bankacının hesabına fazla para yatırdığı kişi, bildirim yapmadı, parayı çekti, tutuklandı

Karaoğlanoğlu’ndaki bir bankada hesabına bin TL yerine bin Dolar yatırılan, konu hakkında bildirimde bulunmayan ve parayı Lefkoşa’da ATM cihazından çeken 25 yaşındaki M.A.E. tutuklandı.

22 Haziran’da saat 13:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda faaliyet gösteren bir bankaya müşteri olarak giden M.A.E.(E-25), hesabına yatırmak üzere bankada görevli memura 1000 TL nakit para verdi. Banka görevlisi söz konusu şahsın hesabına yanlışlıkla 1000 Dolar yatırdı. Gün sonu yapılan kontrolde TL’ye çevrilen paranın 6 bin TL’sinin Lefkoşa’da ATM’den çekildiği tespit edildi. Söz konusu kişi tutuklandı