“Bir Fikrimiz Var” Sokak Hayvanlarına Yardım Gecesi” 14 Kasım’da yapılacak

Merit Entertainment öncülüğünde ve Merit International ana sponsorluğunda sokak hayvanlarını desteklemek amacıyla çalışan Freedom Sanctuary Derneği adına 14 Kasım’da Merit Diamond Hotel’de bağış gecesi düzenlenecek.

Merit’ten yapılan açıklamaya göre, sokakta yaşayan onlarca cana sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek sunmak adına yapılacak bağışlar aracılığıyla barınağın birçok elzem ihtiyacını karşılanması ve barınaktaki hayvanlar için yaşanabilir bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

Merit Entertainment Direktörü Arda Çancıoglu, yaptığı açıklamada, barınaklardaki canlar için sağlıklı bir gelecek tasarlamak amacıyla çalışmalarına yalnızca bağış gecesinde değil sürekli devam edeceklerini ve hayvanların yaşamlarını en iyi koşullarda sürdürebilmeleri için her türlü önlemi alacaklarını vurguladı.

Çancıoğlu, Türkiye’den TIDER Derneği’nin, Haytap (Hayvan Hakları Federasyonu)’ın ve çok sayıda sanatçı ve iş adamının da destekleyeceği gecede, sanatçı Melek Mosso’nun da gönüllü olarak sahneye çıkacağını belirtti; bağış gecesine bireysel olarak katkıda bulunmak isteyenlerin Merit Diamond Hotel, Merit Lefkoşa Hotel ve Nima Lounge’tan bilet alarak destekte bulunabileceğini anımsattı.