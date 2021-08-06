Bir gecede 2 acı haber...

Sağlık Bakanlığı bugün akşam üzeri rahatsızlanan, evine ambulans çağırıldıktan sonra yapılan tetkiklerin ardından Covid-19 testi pozitif çıkan ve Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma alınan 73 yaşında (erkek) M.H'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakanlık ayrıca Covid-19 tanısıyla 18 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 74 yaşında ( erkek) C.Ç'nin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, hastanın hipertansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğunu açıkladı.