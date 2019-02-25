KKTC’de son bir hafta içerisinde 59 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 21 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğünün 18-24 Şubat tarihlerini kapsayan trafik raporuna göre, söz konusu kazalar nedeniyle araçlarda toplam 291 bin 501 TL’lik maddi hasar meydana geldi.



Kazalar; süratli araç kullanmak (23), kavşakta durmamak (11), dikkatsiz sürüş yapmak (10), yakın takip (9) ve diğer etkenlerden (6) kaynaklandı.

Kazaların 20’si Girne, 17’si Gazimağusa, 16’sı Lefkoşa, 5’i İskele ve 1’i Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Diğer yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleşen trafik kontrollerinde, kontrol edilen 8 bin 128 araçtan bin 86’sında trafik suçu tespit edilerek, sürücüleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 181’i süratli araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 98’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 41’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 23’ü alkollü araç kullanmak, 90’ı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 52’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 39’u muayenesiz araç kullanmak, 61’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 3’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 468’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.