Ülkede son bir haftada 19 yangın çıktı. Yangınlar sonucu 18 bin 335 TL’lik zarar oluştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 - 17 Ekim tarihleri arasında KKTC’de toplam 19 yangın meydana geldi. Yangınların 8’i Lefkoşa, 7’si Gazimağusa, 2’si Güzelyurt ve 2’si İskele’de çıktı.



Bu tarihler arasında çıkan yangınların yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, mangal kömürlerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, sabotaj, açığa çıkan LPG gazının alev alması, oluşan kısa devreler gibi nedenlerden meydana geldiği tahmin ediliyor.Polis Basın Bülteni’ne göre 11 - 17 Ekim tarihleri arasında ayrıca “2 hususi servis olayı” da meydana geldi. Bunlardan birinin, evinin balkonunda bulunan demir korkuluklar üzerine düşüp vücuduna demir saplanan şahsın, İtfaiye Ekipleri tarafından demir korkuluklar kesilerek hastaneye sevkinin sağlanması, diğerinin ise trafik kazası sonucu kaza yapan aracın faal durumdaki aküsü sökülerek yangın riskine karşı önlem alınması olduğu açıklandı.