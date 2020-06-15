KKTC’de son bir haftada 38 trafik kazası meydana gelirken iki kişi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 8-14 Haziran tarihleri arasında KKTC'de toplam 38 trafik meydana geldi. Bu kazalardan ikisi ölümle, 10’u yaralanmayla ve 26’sı hasarla sonuçlanırken, ölümle neticelenen kazada iki kişi yaşamını yitirdi, yaralanma ile neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 11 , dikkatsiz sürüş yapmak 14, kavşakta durmamak 4, yakın takip 5 ve diğer etkenler 4 şeklinde yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 431 bin 50 TL. iken bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: 18, Gazimağusa: 6, Girne 10, Güzelyurt 2, İskele 2”

TRAFİK KONTROLLERİ

8 -14 Haziran tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 594 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 610 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle açıklandı:

“Sürat ( 170 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 14 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 26 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 15 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 140 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 62 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 9 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 29 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 5 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 115 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir”