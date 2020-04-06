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Bir haftada 382 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Bir haftada 382 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
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Polis, son bir haftada ülke genelinde toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 5 kişinin de iş yerini açma yasağına uymadığını bildirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Sokağa çıkma yasağı kapsamında 30 Mart - 05 Nisan tarihleri arasında saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 180 kişinin kısmi, 202 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa’da kısmi 35, gece 21’den sonra 92, Gazimağusa’da 36, 27, Girne’de 50, 63, Güzelyurt’ta 24, 17, İskele’de 35, 3.”  

SON KONTORLLERDE 32 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ 1 KİŞİ İŞ YERİNİ AÇTI

5 - 6 Nisan tarihleri arasında ise, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 17 kişinin kısmi, 15 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

LEFKOŞA’DA 2 ANİ ÖLÜM

Lefkoşa’da biri 72 diğeri 82 yaşında 2 kişi evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

 Tajıgül Yuldasheva (K-72) dün saat 14.00 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Adnan Hilmioğulları (E-82) ise bu sabaha karşı 00.15 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

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