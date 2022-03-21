Bir haftada 56 trafik kazası

Polis Müdürlüğü 14-20 Mart arasında, 14 kişinin yaralandığı 56 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.
Polis Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 56 trafik kazasının 17’si süratli araç kullanmak, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 7’si de diğer etkenlerden kaynakladı.
Söz konusu dönem içerisinde yapılan trafik kontrollerinde, 6 bin 884 araç sürücüsü kontrol edildi, 986 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.
EN ÇOK TRAFİK SUÇU SÜRATTEN
Suçların dağılımı şöyle:
Sürat ( 256 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 28 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (99), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 22 ), Seyir Halinde iken Cep
Telofonu ile Konuşmak ( 129 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 57 ), Trafik Levha ve
İşaretlerine Uymamak ( 118 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 33 ),
Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 52 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak
( 7 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet
Kullanmak ( 2 ) ve 158 diğer trafik suçları.