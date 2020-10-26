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Bir haftada 64 kaza...4 can kaybı

Bir haftada 64 kaza...4 can kaybı
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Polis, ülkede bu hafta 64 adet trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Kazalarda dört kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 19-25 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 64 adet trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, ölümle neticelenen kazalarda 4 kişi yaşamını yitirirken,  yaralanma ile neticelenen kazalarda 21 kişinin yaralandığı kaydedildi.                                                     
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında ise, süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (10), yakın takip (11) ve diğer etkenler (7)  yer aldı. 

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