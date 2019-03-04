Bir haftada 68 trafik çarpışması

KKTC’de son bir hafta içerisinde, 68 trafik çarpışması meydana gelirken, bu çarpışmalarda 21 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 25 Şubat – 03 Mart dönemini kapsayan haftalık trafik raporuna göre söz konusu a 416 bin 600 TL’lik maddi hasar oluştu.

26’sı süratli araç kullanmak, 14’ü kavşakta durmamak, 10’u dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u yakın takip ve 9’u diğer etkenlerden kaynaklandı.

Dönem içerisinde Lefkoşa’da 29, Gazimağusa’da 19, Güzelyurt’ta 10, Girne’de 7 ve İskele’de 3 çarpışma gerçekleşti.

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde ise kontrol edilen 6 bin 369 araç sürücüsünden 851’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 120’si süratli araç kullanmak, 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 28’i dikkatsiz sürüş yapmak, 74’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 29’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 25’i alkollü araç kullanmak, 93’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 53’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 30’u muayenesiz araç kullanmak, 38’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 6’sı "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 10’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 9’u tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 325’i diğer trafik suçları.