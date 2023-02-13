Polis, bir haftada 7 yangın, 7 de hususi servis olayı meydana geldiğini belirtti.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6-12 Şubat aralığında meydana gelen yangınlarda yaklaşık 91 bin 500 TL zarar oluştuğu kaydedildi.

Yangınların muhtemelen nedenleri şöyle sıralandı: “Elektriksel kısa devre, kişi veya kişiler tarafından yakma, yanıcı madde dökülerek yakma, aracın yanındaki çöplerin üzerine sönmemiş kömürlerin dökülmesi, aracın egzozunun aşırı ısınması sonucu elyafların yanması, şömine bacasının içerisinden geçen merteklerin aşırı ısınması ve battaniye üzerine sigara izmariti düşürülmesi”

Hususi servis olayları ise, ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin kurtarılması, kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların sıkıştığı yerden çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak belirtildi.