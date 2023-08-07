Bir haftada 71 trafik kazası, 2 ölü 22 yaralı

KKTC’de bir haftada meydana gelen 71 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerini kapsayan sürede kazaların 21’i süratli, araç kullanmak, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 17’si kavşakta durmamak, 9’u yakın takip ve 10’u diğer etkenler sonucu meydana geldi.

sonucu toplam 3,265,580 TL hasar meydana gelirken, kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle; Lefkoşa; 24, Gazimağusa; 19, Girne; 18, Güzelyurt; 3, İskele; 7.

-16 bin 828 araç sürücüsü kontrol edildi…1703 sürücü rapor edildi

Öte yandan 31 Temmuz -6 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 16 bin 828 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 1703 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle;

“Sürat ( 408 ) , Tehlikeli Sürüş ( 13 ), Dikkatsiz Sürüş ( 29 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 243 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 17 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 54 ), Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak ( 205 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 154 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 133 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 12 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 56 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 70 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 7 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 15 ) ve 273 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”