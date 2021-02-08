Bir haftada 8 kaza meydana geldi

KKTC’de son 1 hafta içerisinde 8 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, 1 - 7 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisindeki trafik kazaları, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak ve diğer etkenler sebebiyle meydana geldi.
Lefkoşa’da 3, Gazimağusa’da 2, Girne’de 2 ve Güzelyurt’ta 1 olmak üzere kazalarda toplam hasar miktarı 72 bin 300 TL oldu.
Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:
“Sürat ( 10 ) , Tehlikeli Sürüş ( 2 ), Dikkatsiz Sürüş ( 3 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 1 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 1 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 2 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 5 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 1 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 4 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 ) ve 11 diğer.”