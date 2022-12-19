Ülkede son bir haftada meydana gelen 68 trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Kaza sebeplerinde ilk sırada ise “süratli araç kullanmak” yer aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık-18 Aralık tarihlerini kapsayan sürede KKTC’de 68 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 16’sı yaralanma, 52’si hasarla sonuçlandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarından 20’si süratli araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş, 11’i kavşakta durmamak, 8’i yakın takip ve 12’si diğer etkenlerden meydana geldi. Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı ise 2 milyon 747 bin 900 TL olarak açıklandı.

İlçelere göre dağılımı ise şöyle: Lefkoşa 18, Gazimağusa 13, Girne 21, Güzelyurt 6, İskele 10.

-Trafik denetimleri…

Öte yandan, aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu 15 bin 467 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1237 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

Sürat 223, tehlikeli sürüş 7, dikkatsiz sürüş 26, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 205, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 5, alkollü araç kullanmak 31, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak 140, emniyet kemersiz araç kullanmak 149, trafik levha ve işaretlerine uymamak 131, trafik ışıklarına uymamak 6, muayenesiz araç kullanmak 26, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 33 , "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak 5, "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak 8, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 4, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak 4, takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak 1 ve diğer 233.