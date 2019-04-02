Bir haftalık denetim raporu açıklandı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 25-31 Mart tarihleri arasında 365 iş yerini denetledi. 6 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verilen denetimlerde, 1 kişi veya kuruma da ceza kesildi.



Çevre Koruma Dairesi, bir haftalık denetim raporunu açıkladı.



Müzikli eğlence yerlerinde 223, naylon poşet denetimlerinde 23, doğal hayat denetimlerinde 4, atıksu denetimlerinde 17, ÇED denetimlerinde 5, hava kalitesi, egzoz emisyon ve sanayi tesisi denetimlerinde 85 yer veya kişi denetlendi.



Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su, hava kalitesi ve naylon poşet denetimlerinde Lefkoşa’da 92, Mağusa-İskele’de 182, Girne’de 23, Güzelyurt-Lefke’de 68 yer denetlenirken, 6 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verildi, 1 kişi veya kuruma ceza kesildi.



“ÇEVREYİ KİTLETENLERİ ALO 123’E İHBAR EDİN”



Açıklamada, çevreyi kirletenlerin, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar edilerek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olunabileceği hatırlatıldı.