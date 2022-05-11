"Bir hükümet kurdurma oyunu oynuyorlar, biz bu oyunun parçası olmayacağız”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, demokratik teamüllerinde olmayan bir şeyi yapıp bir milletvekiline görev verilmesinin antidemokratik olup, bir meşruiyet sorunu yarattığını söyleyerek, “Bir hükümet kurdurma oyunu oynuyorlar, biz de bu oyunun parçası olmayacağımızı defalarca açıklamıştık. O nedenle biz Sayın Üstel ile bir hükümet kurma görüşmesi yapmayacağız” dedi.

“Demokratik ve meşru olmayan bir biçimde hükümet kurdurma yoluna gidilmesi durumunda HP’nin de başka adımları atmayı değerlendirdiğini” kaydeden Özersay, “Seçeneklerden bir tanesi de milletvekilliğinden istifa etmek ve Meclis’ten çekilmektir. Ancak bu yönde henüz bir karar alınmamıştır” şeklinde konuştu.

“KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL”

TAK’a konuşan HP Genel Başkanı Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Ünal Üstel ile hükümet kurma görüşmesi yapmayacaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı’nın demokratik teamüllere aykırı bir biçimde görevlendirme yaptığını” savundu.

Özersay şöyle devam etti:

“Parti başkanları orada dururken ve ortada herhangi bir hukuki engel yokken, hatta ortada herhangi bir parti kararı da yokken bu ülkenin demokratik teamüllerinde olmayan bir şeyi yapıp, kalkıp bir milletvekiline görev vermesi bize göre kabul edilebilir bir şey değildir. Hem antidemokratiktir, hem de bir meşruiyet sorunu yaratır. Dolayısıyla burada bir hükümet kurdurma oyunu oynuyorlar, biz de bu oyunun parçası olmayacağımızı defalarca açıklamıştık. O nedenle biz Sayın Üstel ile bir hükümet kurma görüşmesi yapmayacağız.”

“HP milletvekilleri olarak istifa edip, sine-i millete dönme”yle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Özersay, “Seçeneklerden bir tanesi budur. Eğer bu şekilde demokratik ve meşru olmayan bir biçimde bir hükümet kurdurma yoluna giderlerse bu adımı ileriye götürdükleri takdirde Halkın Partisi de başka adımları atmayı değerlendiriyor. Seçeneklerden bir tanesi de milletvekilliğinden istifa etmek ve Meclis’ten çekilmektir. Ancak bu yönde henüz bir karar alınmamıştır. Seçeneklerden bir tanesidir ve değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“KARARI HP PARTİ MECLİSİ ALACAK”

Diğer seçenekler konusunda bir şey söylemeyeceğini ifade eden Kudret Özersay, parti meclisinin yetkili olduğunu ve bu konuda bir karar alınacaksa HP Parti Meclisi’nin bu kararı alacağını söyledi.

“Milletvekilliğinden istifa edip, Meclis’ten çekilmek topluma ne anlamda yarar sağlar veya sağlar mı?” sorusu üzerine HP Genel Başkanı Özersay, “Son 1-2 yıldır Anayasa ve yasaların yok sayıldığını, ara seçim ve belediye seçimlerinin yapılması gerekirken yapılmadığını” dile getirdi.

Özersay, “Hükümet kurma açısından demokratik olmayan ve teamüllere aykırı görevlendirmeler yapılıyorsa ve bir buçuk yıl içerisinde 5’inci hükümet kurma çalışmasını aynı UBP-DP-YDP’ye yaptırıyorlarsa bu iş artık çığırından çıkmış demektir” şeklinde konuştu.

“BU DURUMUN NORMAL KABUL EDİLMEMESİ LAZIM”

Devletin itibarsızlaştırıldığını, demokrasinin, Anayasa’nın, yasaların ve teamüllerin ayaklar altına alındığını savunan Özersay, bu durumun normal kabul edilmemesi gerektiğini kaydetti.

“BİZ BU OYUNU BOZMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Kudret Özersay, HP Parti Meclisi’nin sine-i millet kararını alıp, bu yola gitmesi durumunda mesajın şu olacağını dile getirdi:

“Hükümeti kuranlar Anayasa, yasa, demokrasi, teamül tanımazken siz hala daha orada durursanız hükümetçilik, muhalefetçilik oyunu oynanmasına izin vermiş olursunuz. Kurulan sahnede oyunun oynanmasına bir figüran durumuna düşersiniz. Zaten komitelerde ve Genel Kurul’da o çoğunlukla her istediklerini geçireceklerdir…

Biz bu oyunu bozmaya çalışıyoruz. Halkın Partisi ister sine-i millet kararı alarak, ister başka seçenekleri devreye koyarak, bugün demokrasiye ve halk iradesine aykırı bir biçimde kurdurtulmaya çalışılan böyle bir gayrı meşru hükümetin kurulmasını önlemeye ve bu oyunu bozmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştığımız budur halk da bu mesajı bence zaten alıyor.”

“HP olarak öngördükleri hükümet modeli nedir?” sorusu üzerine Kudret Özersay, kendilerine göre 2 tane seçenek olduğunu söyledi.

Bunlardan birincisinin CTP-UBP geniş tabanlı hükümeti olduğunu belirten Özersay, bunun olabilmesi için UBP’nin bugün içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle Başbakanlıktan feragat etmesi gerektiğini kaydetti.

“UBP ile CTP’nin birlikte kuracağı geniş tabanlı bir hükümet ihtimali bizce vardır” diyen Kudret Özersay, UBP’nin kendi parti başkanını Başbakan olarak denediğini ancak bir sonuç alamadığını ifade etti.

“Parti başkanı Başbakan olmayacaksa kimin Başbakan olacağı” tartışmalarının ülke siyasetini ve devleti çalkantı ve krize sürüklediğini belirten Özersay, UBP’nin CTP ile kuracağı geniş tabanlı hükümette Başbakanlıkta ısrarcı olmadığı bir hükümetin kurulması halinde ülkede suların durulabileceği görüşünü paylaştı.

İkinci seçenekte, UBP’nin açık yüreklilikle çıkıp, parti içerisinde parti başkanıyla ilgili olarak bir sorun yaşadığını ve bu sorunu çözmesi gerektiğini kamuoyu ile paylaşması gerektiğini dile getiren Özersay, şöyle devam etti:

“ ‘UBP olarak muhalefette kalacağım ve kurultay sürecimi başlatacağım, kendi iç sorunlarımı çözeceğim önce… Ama muhalefette kaldığım dönem içerisinde ülke hükümetsiz kalmasın diye dışarıdan destek verip, bir azınlık hükümetinin kurulmasına yardımcı olacağım. Buyursun CTP azınlık hükümeti kursun ben UBP olarak güven oylamasında destek veririm ama azınlık hükümeti olacak bu, ben de bu arada kurultayımı yaparım kendi iç sorunlarımı çözerim’ demesi gerekir. Bu da bir çıkış yoludur.”

Böyle bir durumda CTP’nin ‘ben hükümet kurmam’ demesinin çok mümkün olmadığı görüşünü dile getiren Özersay, UBP’nin dışarıdan azınlık hükümetine destek verdiğinde bir şey kaybetmiş olmayacağını, çünkü komitelerde çoğunluğun UBP’de olduğunu ve Genel Kurul’da UBP destek vermedikçe bir yasanın geçmesinin çok mümkün olmayacağını kaydetti.

Özersay, CTP-HP azınlık hükümeti veya sadece CTP’nin kuracağı azınlık hükümetine UBP’nin dışarıdan destek vermesinin ülkede bir süre suların durulmasına, şartların normalleşmesine yardımcı olacağını söyledi. Kudret Özersay, bu arada UBP’nin kendi kurultayını yaparak, geri dönüp tatışmasız bir başkanı olduğunu ifade edip, UBP-CTP hükümetinin UBP başbakanlığında kurulabileceğini belirtti.