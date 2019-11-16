Bir tepki de Harmancı'dan

Güney Kıbrıs'ta KKTC bayrağı yakılmasına bir tepki de Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'dan geldi.

Harmancı soyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Aşırılıklar, karşıtlık ve öfke ve milliyetçiliği tetikler, Güneyde faşist Elam üyelerinin yaktığı bayrak ve atılan sloganlar kendi denklerini azdırır ve toplumun barışçıl kesimlerini sindirmeye yarar yani milliyetçiler kendi karşıt kitlelerini tetikler her bir eylemlerinde.

Yapılması gereken basit ve öz, kim çözüm ve barış istiyorsa faşistlerden daha çok çalışmalı, örgütlenmeli ve görünür olmalı.

Korku ve nefretin panzehiri akıl, vicdan ve cesarettir."