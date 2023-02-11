Bir yavrumuzun daha cansız bedenine ulaşıldı

Başbakanlık Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan birinin daha naaşına ulaşsığını duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Kardeşimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.

Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 25’e yükselmiştir. Türkiye geneli kayıp sayımız 38, arama çalışmaları devam eden kişi sayımız ise 10'dur.