Bir yerli, bir ithal ürün imha edildi

Tarım Dairesi tarafından 6-12 Kasım tarihleri arasında yapılan gıda denetim sonuçlarına göre bir ithal üründe limit üstü bitki koruma, bir yerli üründe de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.
İthal ürünlerde 42 numuneden 41’i temiz çıktı. SVS Tic. Ltd.’e ait armut ( ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde 13 numuneden 12’si temiz çıkarken Tatlısu sakinlerinden Ceyda Yarıcıoğlu’na ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.
13 Kasım 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
1 M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır Yemlik Temiz
2 Henege Tarım İthal Mısır Yemlik Temiz
3 Baharyolu Baharatları İthal Acı Kırmzı Pul Biber Temiz
4 Baharyolu Baharatları İthal Tatlı Kırmızı Pul Biber Temiz
5 Baharyolu Baharatları İthal İsot Biber Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
12 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz
13 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz
14 Halil Kasap Paz. İthal Armut Ankara Temiz
15 Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
19 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Limit Üstü
20 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kaliforniya Biber Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kaliforniya Biber Temiz
22 Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz
23 Bekir Cura İthal Elma Stk Temiz
24 Bekir Cura İthal Elma Golden Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz
27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz
28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
29 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
30 Müslüm Kartal İthal Elma Golden Temiz
31 Selgün Tic. İthal Armut Temiz
32 Selgün Tic. İthal Elma Stk Temiz
33 SVS Tic. Ltd. İthal Çarli Biber Sarı Temiz
34 SVS Tic. Ltd. İthal Çarli Biber Kırmızı Temiz
35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz
36 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
37 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz
38 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
39 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Red Globe Temiz
40 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Ankara Temiz
41 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
42 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
43 Teslime Solmaz Mağusa Hıyar Temiz
44 Sezai Yıldırım Mağusa Hıyar Temiz
45 Meryem Kil Mağusa Dereotu Temiz
46 Teslime Demirsöz Mağusa Pazı Temiz
47 Ali Saraç Mağusa Pazı Temiz
48 Starling Ltd. Alsancak Düz Marul Temiz
49 Starling Ltd. Alsancak Lolorosso Marul Temiz
50 Mustafa Muti Alsancak Çarli Biber Temiz
51 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Hıyar limit Üstü
52 Hatice Ateş Tatlısu Domates Temiz
53 Selvi Ateş Tatlısu Domates Temiz
54 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Domates Temiz
55 Gencay Yıldırım Gaziveren Nar Temiz