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Bir yerli, bir ithal ürün imha edildi

Bir yerli, bir ithal ürün imha edildi
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Tarım Dairesi tarafından 6-12 Kasım tarihleri arasında yapılan gıda denetim sonuçlarına göre bir ithal üründe limit üstü bitki koruma, bir yerli üründe de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerde 42 numuneden 41’i temiz çıktı. SVS Tic. Ltd.’e  ait armut ( ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 13 numuneden 12’si temiz çıkarken Tatlısu sakinlerinden Ceyda Yarıcıoğlu’na ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.

  13 Kasım 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                            

1          M.Hacı Ali İşl.   İthal     Mısır Yemlik     Temiz

2          Henege Tarım   İthal     Mısır Yemlik     Temiz

3          Baharyolu Baharatları   İthal     Acı Kırmzı Pul Biber      Temiz

4          Baharyolu Baharatları   İthal     Tatlı Kırmızı Pul Biber    Temiz

5          Baharyolu Baharatları   İthal     İsot Biber         Temiz

6          SVS Tic. Ltd.      İthal     Armut Ankara   Temiz

7          SVS Tic. Ltd.      İthal     Çeri Domates   Temiz

8          SVS Tic. Ltd.      İthal     Elma Gala         Temiz              

9          SVS Tic. Ltd.      İthal     Elma Stk           Temiz

10        SVS Tic. Ltd.      İthal     Elma Golden     Temiz

11        SVS Tic. Ltd.      İthal     Armut S.M       Temiz

12        Halil Kasap Paz. İthal     Elma Stk           Temiz

13        Halil Kasap Paz. İthal     Elma Gala         Temiz

14        Halil Kasap Paz. İthal     Armut Ankara   Temiz

15        Halil Kasap Paz. İthal     Sultani Üzüm    Temiz

16        SVS Tic. Ltd.      İthal     Siyah Üzüm      Temiz

17        SVS Tic. Ltd.      İthal     Sultani Üzüm    Temiz

18        SVS Tic. Ltd.      İthal     Armut S.M       Temiz

19        SVS Tic. Ltd.      İthal     Armut Ankara   Limit Üstü

20        SVS Tic. Ltd.      İthal     Sarı Kaliforniya Biber    Temiz

21        SVS Tic. Ltd.      İthal     Kırmızı Kaliforniya Biber            Temiz

22        Bekir Cura        İthal     Elma Granny    Temiz

23        Bekir Cura        İthal     Elma Stk           Temiz

24        Bekir Cura        İthal     Elma Golden     Temiz

25        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Çeri Domates   Temiz

26        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Sarı Kalifornia Biber      Temiz

27        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz

28        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Elma Golden     Temiz

29        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Elma Stk           Temiz

30        Müslüm Kartal  İthal     Elma Golden     Temiz

31        Selgün Tic.        İthal     Armut  Temiz

32        Selgün Tic.        İthal     Elma Stk           Temiz

33        SVS Tic. Ltd.      İthal     Çarli Biber Sarı  Temiz

34        SVS Tic. Ltd.      İthal     Çarli Biber Kırmızı         Temiz

35        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Elma Arapkızı   Temiz

36        Onbaşı İşl. Ltd.  İthal     Elma Granny Smith       Temiz

37        Mert Uluşan     İthal     Havuç   Temiz

38        SVS Tic. Ltd.      İthal     Sultani Üzüm    Temiz

39        SVS Tic. Ltd.      İthal     Üzüm Red Globe           Temiz

40        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Armut Ankara   Temiz

41        SVS Tic. Ltd.      İthal     Siyah Üzüm      Temiz

42        Nuri Ersoy Ltd.  İthal     Çeri Domates   Temiz

43        Teslime Solmaz Mağusa Hıyar    Temiz

44        Sezai Yıldırım    Mağusa Hıyar    Temiz

45        Meryem Kil      Mağusa Dereotu           Temiz

46        Teslime Demirsöz         Mağusa Pazı      Temiz

47        Ali Saraç           Mağusa Pazı      Temiz

48        Starling Ltd.      Alsancak           Düz Marul        Temiz

49        Starling Ltd.      Alsancak           Lolorosso Marul           Temiz

50        Mustafa Muti   Alsancak           Çarli Biber        Temiz

51        Ceyda Yarıcıoğlu           Tatlısu  Hıyar    limit Üstü

52        Hatice Ateş       Tatlısu  Domates          Temiz

53        Selvi Ateş         Tatlısu  Domates          Temiz

54        Ceyda Yarıcıoğlu           Tatlısu  Domates          Temiz

55        Gencay Yıldırım Gaziveren         Nar      Temiz

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