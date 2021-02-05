"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi TRT'de yayınlanacak

Kıbrıs'a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, TRT 1'in yeni yapımının ismi belirlendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tamamı Kıbrıs'ta çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak "ilk dizi" olma özelliği de taşıyan "Bir Zamanlar Kıbrıs" adlı yapım, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer alacağı dizi, usta isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla yakın zamanda izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, ada halkının da yoğun ilgisiyle kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatacak olan ve adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı dönemiyle ekranlara gelecek.

