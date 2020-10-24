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Birçok bölgede 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Birçok bölgede 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
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Orta gerilim  elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle bugün 09.00-15.00 saatleri arasında Lefkoşa’da birçok bölgeye elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek  Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi uygulanacak yerler şöyle:

“Maliye Bakanlığı bölgesi, Cumhuriyet Meclisi ve civari, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler bölgesi , Ledra Palas bölgesi, Hamitköy, Dumlupinar ,Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge ve Sera Fitness Salonu. Göçmenköy bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  ve civarı, Ortaköy Lemar bölgesi ve civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve civarı ve Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki bölge.”

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