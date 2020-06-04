Birçok bölgede bugün elektrik olmayacak

Kıb-Tek, Haspolat Sanayi girişi ile Hurdacıların arkasında kalan kısma bugün 8 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün saat 08:00 ile 16:00 saatleri arasında Haspolat Sanayi girişi ile Hurdacıların arkasında kalan kısma elektrik verilemeyecek

Kıb-Tek, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı Dağ Yönü elektrik enerjisinin bugün kesik olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirlerin alınması istendi.