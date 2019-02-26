Birçok bölgede elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yaptığı açıklamasında, bugün Lefkoşa’ya bağlı birçok yerde ve Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy askeri tesislerinde ve Kalkanlı’da bir sokakta elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek, Lefkoşa’ya bağlı bazı köy, iş yeri ve yerleşim birimlerinde gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacağını duyurdu.

Lefkoşa’ya bağlı kesintiden etkilenecek bölgeler ;

Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi, Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Ercan Havaalanı Kule-Terminal Binası.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyuruldu.

Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy askeri tesislerinde ve Kalkanlı’da bir sokakta elektrik kesintisi yapacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün saat 10.00 ile saat 14:00 saatleri arasında; Görneç, Serdarlı, Paşaköy ve Paşaköy askeri tesislerinde elektrik enerjisi kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Kalkanlı’daki elektrik kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Kalkanlı’da, Yasemin Sokak’ın elektrik enerjisi kesilecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 9:00-16:00 saatleri arasında olacak.