Bireysel yardımlar ücretsiz ulaştırılacak

Bireysel yardımlar ücretsiz ulaştırılacak
banner94
banner90

Posta Dairesi, deprem-afet bölgelerine gönderilmek üzere kabul edilecek ihtiyaç listesini duyurdu.

Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren Türkiye’deki deprem-afet bölgelerine gönderilmek üzere ihtiyaç listesi kapsamındaki bireysel yardımların kabulüne başlanacağı kaydedildi. Bireysel yardımların ücretsiz sevkine mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı Posta Şubesi, Girne Merkez Postanesi ve Gazimağusa Merkez Postanesi'nde başlanacağının belirtildiği açıklamada, kabulü ve sevki sağlanacak yardım malzemelerinin yeni veya kullanılmamış olması istendi.

Kabulü ve teslimi sağlanacak malzemeler şunlardır:

Elektrikli Isıtıcı

Kadın / Erkek Çocuk Kışlık Her Türlü Giyim Eşyası ( Yeni ve Kullanılmamış)

banner91
Bebek Bezi

Kişisel Temizlik Hijyen Malzemesi

Çocuk Maması

Powerbank ( Taşınabilir Şarj Aleti )

Yorgan, Yastık, Battaniye, Uyku Tulumu

Su Isıtıcısı, Cep Isıtıcısı

Çay, Kahve, Konserve Gıda, Kuru Gıda, Tava, Tek Kullanımlık Tabak, Bardak, Çatal, Kaşık.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karakum’da yangın…Yatak odası içindeki eşyalar...
Karakum’da yangın…Yatak odası içindeki eşyalar...
  1. Kıbrıs
﻿