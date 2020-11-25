Biri 22, diğeri 25 yaşında 2 genç aniden öldü...

Gazimağusa’da halı sahada rahatsızlanan 25 yaşındaki Edwın Ogechukwu (E) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam 21.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Edwın Ogechukwu (E-25), arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadıktan sonra saha kenarına oturdu. Aniden rahatsızlanan Edwın Ogechukwu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Öte yandan Karaoğlanoğlu’nda sakin Fatih Erdoğan (E-22) bu sabaha yakın evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

SOYSAL’IN ÖLÜM SEBEBİ, DÜŞMEYE BAĞLI YARALANMA

Balkonundaki klimayı tamir ederken ikinci kattan düşerek ağır yaralanan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi görürken, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 65 yaşındaki Mehmet Soysal’ın ölüm sebebi düşmeye bağlı yaralanma olarak açıklandı.

MARKET HIRSIZLIĞI… ÇALDIĞI SİGARALARI BAŞKASINA SATTI… İKİ TUTUKLU VAR

Lefkoşa’daki Şaşkara isimli marketten 500 TL para, muhtelif sigara ve tütün ürünleri, iki altın yüzük ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı. Binaya, 20 ile 21 Kasım tarihleri, 22.00 – 08.00 saatleri arasında pencereden girildi.

Meselede zanlı olarak görülen A.A.(E-20) tutuklandı. A.A. sigara ve tütün ürünlerini 730 TL’ye Y.G.’ye (E-24) sattı. Ürünlerin çalıntı olduğunu bilerek satın alan Y.G. de tutuklandı.