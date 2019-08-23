Biri tutuklandı, diğeri aranıyor

Girne'de16 Ağustos 15.30 –16.00 saat sıralarında, “Heaven”, “Mens Shop” ve “Brandstore” isimli iş yerlerine müşteri olarak giden G.S.K (K-58) ve K.R.L (E-28)’nin,söz konusu mağazalardan bir çanta, bir tişört ve iki erkek pantolonunu çaldığı tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, yürütülen soruşturma kapsamında G.S.K. tespit edilerek tutuklanırken K.R.L. ise aranıyor.