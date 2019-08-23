Girne'de16 Ağustos 15.30 –16.00 saat sıralarında, “Heaven”, “Mens Shop” ve “Brandstore” isimli iş yerlerine müşteri olarak giden G.S.K (K-58) ve K.R.L (E-28)’nin,söz konusu mağazalardan bir çanta, bir tişört ve iki erkek pantolonunu çaldığı tespit edildi.
Polis açıklamasına göre, yürütülen soruşturma kapsamında G.S.K. tespit edilerek tutuklanırken K.R.L. ise aranıyor.
Biri tutuklandı, diğeri aranıyor
Girne'de16 Ağustos 15.30 –16.00 saat sıralarında, “Heaven”, “Mens Shop” ve “Brandstore” isimli iş yerlerine müşteri olarak giden G.S.K (K-58) ve K.R.L (E-28)’nin,söz konusu mağazalardan bir çanta, bir tişört ve iki erkek pantolonunu çaldığı tespit edildi.
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