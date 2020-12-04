Birikmiş prim borcu ve gecikme zammının ödenebilmesi için çağrı

Sigortalılara, birikmiş prim borçlarını ve gecikme zamlarını ödeyebilmesi için verilen süre 21 Aralık’ta dolacak. Ödemeyi tek seferde yapacakların yanı sıra taksitle ödemeyi tercih edenlerin de ilk peşinatı 21 Aralık’a kadar yatırması gerek.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 90/2020 ve 91/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası çerçevesinde ödeyebilmek için ödeme süresi 21 Aralık Pazartesi günü son bulacaktır.

Dairemize yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 21 Aralık 2020 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.”