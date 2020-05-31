Birinci ailesinden 23.yıl mesajları...

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci, Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç Tv'nin 23.yaşı nedeniyle mesaj yayınladı. Tekin Birinci mesajında şunları kaydetti;

"23. Yaşımızı kutladığımız gün bizlere tebrik mesajı gönderen devlet hükümet yetkililerimize sivil toplum örgütlerine tüm dostlarımıza ve çok değerli halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

2020 yılında Corona pandemisinde Kıbrıs Türkü’nün 1. Vaka ile birlikte nasıl evlerine kapandığını ve Pandemi Savaşının 1. safhasını el ele kenetlenerek kazandığımızı tüm Dünya’ya duyurmanın özel de Genç TV ve diğer medya kuruluşlarımız ile mutluLuğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tarafsız ve güçlü medyanın önemi bu dönemde de bir kez daha sorgulanmıştır diye düşünüyorum. 2018 yılından beri çalıştığımız dijitalleşme çalışmalarımızın en büyük meyvelerini aldığımız bu dönemde evden yayınlarımızla çok güzel işler başardığımıza inanıyorum. Televizyonculuğun artık sadece stüdyolardan değil günümüzde her yerden yapılabildiğini gösterdik.

Elbette Dünya ve doğal olarak KKTC Ekonomisi ve medya sektörü de bu süreç de olumsuz etkilenmiştir.. Ancak Dünya Devletleri yaşamsal önemini bilerek medyaya büyük ve güçlü ekonomik destek vermiştir. Bizlerde Kıbrıs Türk medyası olarak güçlü ve çok sesliliği koruyan devlet desteğini mutlaka sağlamalıyız .çünkü Medya hepimizin ve hayatımızın en önemlisi parçasıdır. Sözlerimi tamamlarken dijitalleşmeye ve kendimizi geliştirmeye bu yaşımızda da devam edeceğiz fakat en önemlisi Corona sürecinde aldığımız bir çok ders ile çok daha fazla çevreci , öğretici ve ailelere destek veren programlar yapmayı hedefliyoruz çünkü bu Dünya’daki Pandemilerin sebebi maalesef insanoğlu. Bunların çözümü de eğitimden geçiyor. Bizlerde Birinci Grubu olarak Üniversitemizle Genç TV’yi entegre ederek Yeni Medya çalışmalarımızla yolumuza devam edeceğiz. 23. Yaşımızın gururunu sizlerle paylaşırken başta çalışanlarımıza, bizi yaşatan destekleyen herkese ve HALKIN Televizyonu ünvanını bize veren halkımıza teşekkür eder; aramızdan ayrılanları da rahmetle anarım."

ERTAN BİRİNCİ: “ÜLKENİN GÖZÜ KULAĞI OLUYORUZ”

Kurucu Başkanımız Ertan Birinci de sosyal medya paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi;

"Halkın Televizyonu Kıbrıs Genc Tv 23 Yaşında...Halkımıza teşekkür ediyoruz.. Tam 23 yıldır ülkenin gözü kulağı oluyoruz..Sesi soluğuyuz... personel ailemize ; emek veren bizi yaşatan herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz ... Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz"

HİLMİ BİRİNCİ: “YAYINCILIK ALANINDA BİR ÇOK İLKE İMZA ATTIK”

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilmi Birinci ise Kıbrıs Genç Tv’nin bugünlere kolay gelmediğini, geçmişte Kıbrıs Genç Tv’nin köklenip güçlenmesi için uğraş veren meslek büyüklerinin bıraktıkları yerden bu bayrağı ileri götürmek istediklerini ifade etti.

Hilmi Birinci, Kıbrıs Genç Tv’nin ülkede yayıncılık alanında bir çok ilklere imza atan bir televiyon kanalı olduğunu ve bunu ülkenin en tarihi dönemlerinde de kanıtladığını belirtti.

Birinci, bundan sonraki hedefin yeni çağın gerektirdiği dijitalleşme sürecini daha yukarılara taşıyarak izleyiciye kolayce keyif alacakları erişimler yapmak olduğunu dile getirdi.