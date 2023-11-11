Birinci, Çay Tv yayınında vurguladı: “Türkiye’nin yeni yüzyılı, KKTC’nin de yeni 40 yılını kutluyoruz”

On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci, Rize'den yayın yapan Çay Tv’de Togay Muratoğlu’nun sunduğu ve Üniversitenin Mütevelli heyeti Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan’ın da konuk olduğu Gündem programına telefon bağlantısı ile katılarak soruları yanıtladı.

Birinci, Üniversitenin adını KKTC’nin kuruluş tarihinden aldığını ifade ederek, Türkiye’nin yeni yüzyılını kutlarken KKTC’nde de yeni 40 yılı kutlayacaklarını söyledi.

Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünün kendisine büyük heyecan verdiğini vurgulayan Birinci, 1983’te ilan edilen Cumhuriyet ilan edilirken Meclis’in önünde toplanan halkın arasında olan bir birey olduğunu belirtti.

Birinci, Cumhuriyetin doğuşunu görmenin ve 40 yılına şahitlik etmenin büyük bir gurur olduğunu kaydetti.

Üniversitenin bölümleri hakkında bilgiler veren Birinci, bir takım yeni meslekler doğduğunu bu mesleklere yönelik alternatif bölümlerde eğitimler verildiğini ifade etti.

Yeni kampüsün bitme aşamasında olduğunu ve Eylül ayında bu binada hizmet vermeyi planladıklarını söyleyen Birinci, eğitimin önemine değindi ve “Donanımlı insanları yetiştirmek için eğitim büyük bir araçtır” dedi.

KKTC’nin bir eğitim ülkesi olduğunu ifade eden Birinci, ülkedeki tüm üniversiteler ile birlikte canla başla hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023, 21:55