Birinci: “Haklı davamızın samimiyetine inanıyorlarsa sesimizi duyurmak için destek olmalılar”

Kıbrıs Genç Tv Kurucu Başkanı Ertan Birinci Genç tv nin 1 Mayıs tan itibaren başlayacağı tam dijital yayınları ile ilgili akşam saati programina katılarak açıklamalarda bulundu.

Ertan Birinci kıbrıs genç tv’nin oluşum sürecini anlattı, birinci genç tv’nin başarısının tamamen halkın ve kendi olanaklarıyla gerçekleştiğini söyledi.

Ertan Birinci hükümet edenlere seslendi “ haklı davamızın samimiyetine inanıyorlarsa sesimizin dünyada duyulmasına destek olmalıdırlar ancak aksini yaşıyoruz” dedi. Birinci Kıbrıs genç tv’nin enformasyon izolasyonunu aştığını vurguladı.

Birinci ekibiyle yaptıkları toplantı sonrası çağın gereği olan dijital yayıncılığa geçiş yapma kararı aldıklarını anlattı, siz sevgili izleyicilerimizin 1 mayıs’tan itibaren şu an olduğu gibi yine aynı şekilde daha fazla mecradan bizi izleyebileceğinizi vurguladı.

Birinci takipçilerimize bulunduğumuz platformları ve kullanım şekillerini anlattı.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023, 13:22