Birinci: "Kıbrıs Genç Tv, yaşanmış gerçek bir halk hikayesidir"

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Kıbrıs Genç Tv'nin 24.kuruluş yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Kıbrıs Genç Tv'nin varlığının teminatının halk olduğunu dile getiren Birinci, şunları kaydetti:

"İnsan içinde bulunduğu zamanın nasıl geçip gittiğini anlamıyor.. ne zamanki geriye dönüp bakıyorsunuz 10 lu 20 Li yılların geride kaldığını fark edip derin bir ahhh çekiyorsunuz içinizden.. hayıflanıp nasıl geçti bu zaman diyerek mırıldanıyorsunuz... işte Kıbrıs genç tv yaşanmış gerçek bir halk hikayesidir.. ve 31 Mayıs 1997 den 31 Mayıs 2021 e tam 24 koca yılı geride bırakmıştır...nasıl geçmiştir nasıl geride kalmıştır neler yaşanmıştır kimler gelip kimler geçmiştir bir ben bilirim bir de Allah ...Tüm bunları bir gün umarım vakit bulup yazarım da kitabımda yayınlarım... işte Bu uzun yolculuğa KKTC nin ilk özel yayın kuruluşu olan Birinci medya kurumunun; ve ilk özel radyosu FIRST FM in ardından HALKIN TELEVİZYONU ünvanını halktan alarak Halkı ile bütünleşip tarih yazarak devam eden Kıbrıs Genç tv

tam 24 yaşında....24. Yaşımızı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da PANDEMİ VE ZORLU EKONOMİK KOŞULLAR İLE HAKSIZ REKABETİN ezici gölgesi altında kutluyoruz .... ne moralimizi bozarız ne de çalışma ciddiyetimizden ve zorluklara karşı mücadeleden geri adım atmayız... Dürüst yayıncılık ilkemiz hep en önde ve olmazsa olmazımız..Birbirimizle kenetlenip pirincin taşlarını ayıklamayı biliriz... Bu ülke için en güzel haberleri vermek 2005 den beridir dünya ile bağ kurduğumuz uyduda Kıbrıslı Türklerin buluşmasını sağladığımız o sorumlulukla dijital yayıncılığın da gereklerini yerine getirerek 25. Yıla merhaba diyoruz ... insanımızın gücü ve teknolojinin güncelliğini birleştirerek halkın televizyonu ünvanımızın yanına DÜNYA TELEVİZYONU ünvanını da ekleyerek merhaba 25 diyoruz.... Eminim 1. yıldan 21. Yıla kadar yaptığımız halkımız İle buluştuğumuz kutlamalarımızı ödül törenlerimizi çok iyi hatırlıyorsunuz... son 2 yıldır Pamdemi nedeni ile bunları yapamadık.. Ama seneye yani 25. Yılda inşallah acısını çıkaracağız.. yazılacak söylenecek eleştirecek övecek çoook şey de var ama bugün bizim bayramımız... Bayramda kutlama var.. Bizde öyle yapıyoruz Buradan Kıbrıs genç tv ye hayat veren başta çalışanlar yöneticiler personel ailemize , destek veren tüm kurum kuruluş sendika ve firmalara , Aileme , hakkın rahmetine kavuşanlara , yetkililere ve tabii ki HALKIMIZA çok teşekkür ediyorum... koskoca yıllar..hepsinde hayatlar var hikayeler var. Bizim hikayelerimiz. Ve bir başarı öyküsü var.. Bu başarı öyküsü bir destandır.. Bu destanın kahramanları da onu alınteri ile yazan gelmiş geçmiş tüm emekçileridir...

24. Yaşımız kutlu olsun...

Lefkoşa

Ankara

Londra

Sidney

Melborn

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI HALKIMIZDIR ....."

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021, 12:57