Birinci Medya Kurumu'ndan kamuoyuna açıklama

Birinci Medya Kurumu, bugün Basın-Sen tarafından yayınlanan ve içerisinde Birinci Medya Kurumu ile ilgili iddiaları da barındıran basın açıklamasına yanıt verdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Basın-Sen’in Birinci Medya Kurumu’nu da söz konusu yaptığı bugünkü (11.3.2019) açıklamasını hayretle okuduk.

Birinci Medya Kurumu kurulduğu günden beridir yani 23 yıldır, çalışanlarının tüm sosyal haklarını veren ve bununla da övünen bir kurumdur. Bu konudaki en büyük şahit de çalışanlardır. Birinci Medya Kurumu, Basın-Sen ile imzaladığı toplu iş sözleşmesine de uymuş ve asgari ücrete yapılan artışı, asgari ücretli personeline uygulamış, asgari ücretin üzerinde maaş alan personeline ise %10 ile % 15 arasında artış uygulamıştır. Keza, genelde ülkenin ve özelde medya kuruluşlarının içerisinde bulunduğu tüm zorluklara rağmen bir personelini bile işten durdurmamıştır. Ülkemizin gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda, Birinci Medya Kurumu, personelinin sosyal yatırımlarını da personelin aldıkları maaş üzerinden yatırdığından dolayı, haklı sebeplerle, bununla da övünen bir medya kuruluşudur. Söz konusu Basın-Sen açıklamasında belirtildiğinin aksine, Birinci Medya Kurumu, ne Basın-Sen ne de Çalışma Bakanlığı yetkilileri ile bir görüşme yapmıştır. Bununla birlikte aynı açıklamada belirtildiği haliyle; Toplu İş Sözleşmesi sayesinde vatandaş olan personel için yapılan yatırımların geri alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Basın-Sen’in, Birinci-Medya Kurumu’nun 23 yıllık emeğini ve çalışanları ile olan çalışma barış ve huzurunu bozucu, üstelik de en övündüğü konuda hak gasp eden gibi göstermesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu konudaki yasal haklarımızı da saklı tutarak Basın-Sen tarafından yapılan talihsiz açıklamanın Birinci Medya Kurumu’nu ilgilendirdiği oranda gerçekleri yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine getiririz."