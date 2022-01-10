Birkan Uzun gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Dünyanın 5 kıtasının en yüksek noktasında ve son olarak Antarktika’da Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve ABD’de geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Naaşı dün akşam ülkeye getirilen Birkan Uzun için Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan cenaze töreni programı çerçevesinde, bugün saat 10.45’te Güzelyurt Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi; ardından Güzelyurt Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra Uzun’un naaşı, Lefkoşa Kabristanlığı’na getirilerek, burada defnedildi.

CENAZE TÖRENİ

Güzelyurt Kaymakamlığı önünde yapılan cenaze töreni, Uzun'un naaşının Cengiz Topel Hastanesi’nden alınıp, milli sporcular tarafından tören alanına taşınması ve katafalka konulmasıyla başladı.

Tören’e Uzun'un ailesi ve sevenlerinin yanında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, çok sayıda bakan, milletvekili ve bürokrat katıldı.

Uzun'un Antarktika zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandırdığı fotoğrafının yer aldığı törende, sevenleri gözyaşları içerisinde tabuta çiçek bıraktı.

Törende, sırasıyla merhum Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

CENGİZ TOPEL UZUN: “BAŞARILARIYLA MİLYONLARCA TÜRKÜ GURURLANDIRDI”

Merhum Birkan Uzun'un babası Cengiz Topel Uzun, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, hiç kimsenin evladının cenazesinde konuşmak zorunda kalmamasını diledi.

Oğlunun 28 yıllık yaşamında, ailesini, sevenleri ve tüm Türkleri gururlandıran büyük başarılar elde ettiğini belirten Uzun, Birkan Uzun’un akademik ve spor alanında başarılarından bahsetti.

Uzun, oğlunun, Türk Maarif Koleji’ni 10.0 ortalama ile bitirdiğini, Amerika üniversitelerine giriş sınavında yüksek puanlar elde ederek MIT’ye seçilen ilk Kıbrıslı Türk olma başarısını elde ettiğini, henüz üçüncü sınıftayken dev teknoloji şirketi Amazon’dan iş teklifi aldığını ve bu alanda birçok teknolojik uygulamada imzası olduğunu anlattı.

Akademik başarılarının yanında, Birkan’ın çok başarılı bir sporcu olduğunu ve 7 kıtada 7 zirveye çıkma projesini kafasına koyduğunu kaydeden Uzun, bu amaç için kendi imkanlarıyla dünyada bir çok zirveye çıktığını ve herkesi gururlandırdığını söyledi.

Son olarak, Birkan’ın Antarktika’da zirveye çıkması, burada KKTC bayrağını dalgalandırması ve Kıbrıslı Türklerine mesaj vermesiyle bu toplumda yaşayan herkese ve dünyaya çarpıcı dersler verdiğini belirten baba Uzun, “Birkan, her türlü insanı birleştiren, ortak bir mutluluk yaşanmasına sebep oldu. Ne yazık ki sadece başarısıyla değil, ölümüyle de bizi birleştirdi. Gençlere ilham, dünyaya ise tokat gibi bir mesaj verdi” dedi.

Birkan Uzun’un zirvede yaptığı konuşmaya da atıfta bulunan baba Cengiz Topel Uzun, konuşmada yer alan “Arkadaşlar KKTC bayrağını bu zirvede dalgalandırabildiğim için çok gururluyum. Burada bu bayrağı tanımayan herkese anlatıyorum. KKTC’yi, Kıbrıslı Türklerin hikayesini anlatıyorum. Biz yıllardır ambargolar altında yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Ama sizlere vermek istediğim mesaj, hedefiniz ne olursa olsun, aklınızı koyarsanız, mutlaka başarabilirsiniz. Buna ambargolar engel olamaz. Hiç kimse engel olamaz. Her şey kafada ve kalpte biter” sözlere yer verdi.

Birkan Uzun’un “Bizi kimsenin hiçe saymasını istemiyorum” cümlesine önem verilmesi gerektiğini belirten baba, “Kıbrıs Türkü’nün tüm hassasiyeti bu cümlede gizli. Bunu tüm dünya istediği gibi yorumlayabilir” dedi.

“GURUR OLDUN, IŞIK OLDUN, ŞİMDİ O IŞIKLAR YOLDAŞIN OLSUN”

Cengiz Topel Uzun, “Oğlum, sen görevini yaptın. Hem bizlere, hem ülkene bu kısacık hayatında gurur oldun, ışık oldun. Şimdi o ışıklar yoldaşın olsun” diyerek konuşmasına son verdi ve cenaze töreninin gerçekleştirilmesinde katkı koyan ve bu süreçte aileye destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Birkan Uzun’un çalışmakta olduğu Amerika’nın önde gelen yatırım şirketlerinden biri olan Matrona Şirketi’nin bir hafta boyunca aileyle teması hiç kesmediği ve cenaze masraflarını üstlendiğini belirten Cengiz Topel Uzun, Matrona Şirketi ailesi ve CEO Tim Porter’a da teşekkür etti.

TATAR: “1 OCAK’TAN BERİ YÜREĞİMİZ PARÇALANMAKTADIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da cenaze törenindeki konuşmasında, Birkan Uzun’un hayatını kaybetmesinin çok büyük bir kayıp olduğunu belirterek, kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, sevenlerine, arkadaşlarına, tüm halka başsağlığı diledi.

Birkan Uzun’un cesareti, yeteneği, erdemli duruşu ve vatan sevgisiyle Kıbrıs Türkü’nün gurur ve ilham kaynağı olduğunun altını çizen Tatar, “1 Ocak’tan beri yüreğimiz parçalanmaktadır. Birkan, 28 yıllık ömründe KKTC’ye çok şey katmıştır. Akademik başarısının yanında, dünya kuruluşlarında çalışarak iş hayatında da örnek bir insan olmuştur. Sporcu kişiliği ile elde ettiği başarılarla bizi ve ailesini gururlandırmıştır” dedi.

Birkan Uzun’un, “7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle yola çıkarak egemenlik ve bağımsızlığın simgesi olan KKTC bayrağını, dünyanın 5 kıtasının zirvesinde dalgalandırma başarısı gösterdiğinin altını çizen Tatar, “Bayrağımızı, bağımsızlığımızın simgesi olarak zirveye taşıması, hepimize ve Kıbrıs Türk gençliğine umut olmuştur. KKTC’de böylesine başarılı bir gencimizin yetişmesi büyük bir gururdur. Birkan evladımızın yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Birkan Uzun’un adının yaşatılacağını ve bunun herkesin görevi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Birkan’ın vasiyeti hepimizin ödevidir” dedi.

LEFKOŞA MEZARLIĞI’NDA DEFNEDİLDİ

Birkan Uzun’un naaşı, Güzelyurt Kaymakamlığı önünde düzenlenen devlet töreni ve Güzelyurt Fatih Cami’de kılınan öğle namazının ardından, defnedilmek üzere Lefkoşa Mezarlığı’na getirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birkan Uzun’un tabutunun üzerindeki bayrağı öpüp alnına koyarak aileye teslim etmesinin ardından Uzun dualar ve göz yaşlarıyla defnedildi.