Birleşik Taksiciler Birliği’nden eylem uyarısı

Birleşik Taksiciler Birliği’nden eylem uyarısı
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Birleşik Taksiciler Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın taksi sektöründeki sıkıntıların aşılmasına yönelik gerekli adımları atmaması durumunda “sessiz kalmayacaklarını” belirtti. Birlik, tüm birlik sektörleriyle birlikte belirlenecek tarihte “şiddetli eylem” başlatma uyarısında bulundu.

Birleşik Taksiciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı taksi sektörünün içerisinde bulunduğu sıkıntıların aşılması adına gerken adımları atmaması, çalışmaları yapmaması durumunda sessiz kalınmayıp, tüm birlik sektörleri ile yapılacak toplantı sonucunda belirlenecek tarihte şiddetli eylem başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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