Birlik açıkladı: "İlaçlara zam yapıldı"

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), bugünden itibaren KKTC özel eczanelerindeki tüm beşeri ve Türkiye menşei ilaçların fiyatlarının yüzde 12.1 zamlandığını açıkladı.

Açıklamada, “KKTC özel eczanelerinde bulunan beşeri ilaçlarının yaklaşık yüzde 80’i Türkiye menşei olduğundan ve dün akşam geç saatlerde açıklaması yapılan beşeri ilaçlar zammının akabinde, KTEB bugün tüm üye eczanelerine gerekli bilgilendirmeyi yapmış ve fiyatlar komisyon kararına bağlı olarak güncellenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Birlikten yapılan açıklamada, zammın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından dün duyurusu yapılan ve TİTCK Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda alınan karar doğrultusunda gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu komisyonda alınan karar doğrultusunda; Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın ikinci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Euro değerinin 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye arttırıldığı ve güncellenen fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağının açıklandığı ifade edildi.

Birlik açıklamasında, gerçekleşen zammın KKTC İlaç ve Eczacılık Dairesi, KKTC Ticaret Dairesi, KKTC Özel Eczanelerinin uhdesinde olmadığı ve bu mercilerden bağımsız hareket edildiği kaydedilerek, 2020 yılına gelinmesine rağmen ekonomi, ilaç, sanayi ve eczanelerin, ülkenin kendi bünyesinde olmaması eleştirildi.

Açıklamada, “Tekrardan hatırlatmak isteriz ki, biz eczacılar, vatandaşın en yakın sağlık danışanlarıyız. Dün de olduğu gibi, bugün de, koruyucu sağlık hizmetlerini öncelikli hedef olarak belirlemiş, hasta odaklı ve tüm zorluklara rağmen ulaşılabilir sağlık profesyonelleri olmaya devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.