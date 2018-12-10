"Birlik yasasını AB normlarına getireceğiz"

Restorancılar Birliği Başkanı Salih Hayım, birlik yasasını Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu yapmak için adım atılacağını söyledi.



Restorancılar Birliği Başkanı Kayım, yeni yönetim kurulu ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, birlik yasasını Avrupa Birliği yasalarına uyumlu hale getirmek; üyelerinin hak ve hukukunu daha iyi temsil etmek, üye sorunlarını masaya yatırıp çözüm bulmak için adım atacaklarını kaydetti.