Birmingham’da yaşayan genç, Kıbrıslı Ahmet aranıyor

Birmingham’da yaşayan Ahmet Ahmet’in (17) kayıp olduğu ve arandığı duyuruldu.

Ailesi tarafından sosyal medyada aranan Ahmet Ahmet’in Birmingham Solihull belgesindeki evinden 5 Ocak 2020’de saat 3’te ayrılıp bir daha dönmediği belirtildi.

Evden ayrılırken Puma marka siyah bir çeket giydiği ve güzlük taktığı belirtilen Ahmet’i gören ya da yerini bilenlerin https://www.facebook.com/polat.turkan adresine bildirmeleri istendi.

Ahmet’in annesi Turkan Ahmet, oğlunun koleje gttiğini belirterek, “Çok uyumlu ve akıllı bir çocuktur. Her gittiği yerden arar bilgilendirir. Çok kaygılıyız. Arkadaşlarına sorduk onlar da bilmiyorlar. Polise bildirdik. Kendilerinden haber beklememizi söylediler. Toplum üyelerinin de yardımlarını bekliyoruz” dedi.