banner22

Bisiklet ile Mağusa Kapıları Turu

Bisiklet ile Mağusa Kapıları Turu
banner30

“Her Daim Dostlar” tarafından bu  sabah için organize edilen Hendek Bisiklet Turu’nun kötü hava şartlarından dolayı iptal edilerek onun yerine Mağusa Kapıları Turu’nun gerçekleştirildiği bildirildi.
Her Daim Dostlar Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ yazılı açıklamasında, bisikletin sıfır karbon salınımlı oluşuna dikkat çekmek, bisikletin şehir içi trafik sorununa çözüm olabileceğini vurgulamak bisiklet yollarına olan ihtiyacı öne çıkarabilmek için sabahki etkinliği organize  ettiklerini kaydetti.
Şentuğ bu etkinlikle bisikletin  yaşam boyu yapılabilecek bir spor alternatifi olduğuna dikkat çekmek, ve yaşanabilir bir kentte bisikletin rolünü öne çıkarmayı amaçladıklarını da ifade etti.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Erhürman, Mağusa Belediye Pazarı’nı ziyaret...
Erhürman, Mağusa Belediye Pazarı’nı ziyaret...
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿