Biyologlar Derneği, 17 Nisan Pazartesi günü etkinlik düzenleneceğini duyurdu… Etkinlikte plastik kirliliğinin, sağlığa ve çevreye etkisi konuşulacak

Biyologlar Derneği, plastik kirliliğinin, sağlığa ve çevreye etkisini konuşmak üzere 17 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’de KTOEÖS Konferans Salonu’nda etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

Doç. Dr. Sedat Gündoğdu’nun kitap tanıtımı ve imza günü de yapılacak etkinlikte, katılımcılara sertifika verilecek.

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu adına Hatice Benan tarafından yapılan açıklamada, “Dünya üzerindeki tüm yaşam alanlarında toprak, hava ve su gibi ortamları kirleten plastiklere artık mikroplastikler olarak kanımızda, daha doğmamış bebeklerin plasentalarında ve organlarımızda rastlamaktayız” denildi.

Girdikleri ortamda mikroplastik ve nanoplastiklere parçalanmaya başlayan plastiklerin yenilen yemeklerde, içilen suda ve hatta alınan her nefeste olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Haziran ayı başında yürürlüğe girecek olan yasada, çok hafif diye ifade edilen (tahminsel olarak 15 mikron altı) plastik poşetleri muaf tutan fakat 15 mikron üstü plastik poşetlerin ve örneğin gıda sektöründe kullanılan tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına gidileceği ifade edilmektedir.

Biyologlar Derneği olarak plastik poşetlerin ücretli olarak satılması değil tamamen yasaklanmasınının, kullanımının en aza indirgenmesinin, tek kullanımlık plastik ürünlerin yerini alternatiflerinin almasının ve buna bağlı olarak çevre ve halk sağlığının korunmasının elzem olduğunu düşünmekte ve yasayı sevindirici bulmaktayız.”